Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы сбили сразу четыре иранских дрона-камикадзе врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 22:06
иллюстрация Воздушных сил

В четверг зенитчики Воздушных сил уничтожили 4 вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства в небе над Николаевской областью.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "22 сентября около 20.00 часов на Николаевщине воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре российских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства".

Напомним: На данный момент зафиксировано несколько случаев применения врагом иранских беспилотников, поставленных этой страной России. Россияне маркируют их как "Герань-2".

Эффективность такого оружия изучается, противодействие организуется. Подробнее о том, что украинские Воздушные силы имеют противопоставить этим БПЛА, читайте здесь.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Воздушные силы ВСУвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Кремле якобы не знают, где сейчас Медведчук

Социологи показали, какими должны были бы быть результаты референдумов на востоке и юге

фотоКулеба встретился с главой МИД Китая на полях Генассамблеи ООН

ВСУ за сутки уничтожили семь БПЛА врага, в том числе иранские Shahed

"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича

ISW: Кремль намеренно провел обмен пленными в день объявления мобилизации

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Авиация ВСУ продолжает уничтожать ПВО противника американскими ракетами HARM
Два российских беспилотника сбиты над Херсонщиной
В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России
Последние новости
13:23
Путин собирает Совбез и не сможет пойти на концерт в "поддержку" Донбасса
13:11
В Кремле якобы не знают, где сейчас Медведчук
13:09
фотоНа военкомате в РФ появилась нецензурная надпись против мобилизации
13:09
фотоРоссияне ударили в Запорожье в два гражданских объекта, три человека пострадали
13:08
видеоСБУ опубликовала данные 390 предателей, которые проводят "референдум" на оккупированном Запорожье
13:07
Парламент Германии не проголосовал за решение о передаче танков Украине
13:04
В РФ ритейлеры допродают остатки импортного алкоголя: ассортимент сократился на 40-95%
12:39
"Настоящий тест для российского общества": экс-глава МИД Литвы о мобилизации
12:32
Регистрация на благотворительный "Пробег до 100 тысяч бронежилетов" продолжили: как принять участие
12:24
Toyota прекращает производство в РФ, но с рынка не уходит – СМИ
Все новости...