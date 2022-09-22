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Воздушные силы сбили сразу четыре иранских дрона-камикадзе врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 22:06
Воздушные силы сбили сразу четыре иранских дрона-камикадзе врага
иллюстрация Воздушных сил

В четверг зенитчики Воздушных сил уничтожили 4 вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства в небе над Николаевской областью.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "22 сентября около 20.00 часов на Николаевщине воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре российских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства".

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Напомним: На данный момент зафиксировано несколько случаев применения врагом иранских беспилотников, поставленных этой страной России. Россияне маркируют их как "Герань-2".

Эффективность такого оружия изучается, противодействие организуется. Подробнее о том, что украинские Воздушные силы имеют противопоставить этим БПЛА, читайте здесь.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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