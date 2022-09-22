Воздушные силы сбили сразу четыре иранских дрона-камикадзе врага

В четверг зенитчики Воздушных сил уничтожили 4 вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства в небе над Николаевской областью.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "22 сентября около 20.00 часов на Николаевщине воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре российских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства".

Напомним: На данный момент зафиксировано несколько случаев применения врагом иранских беспилотников, поставленных этой страной России. Россияне маркируют их как "Герань-2".

Эффективность такого оружия изучается, противодействие организуется. Подробнее о том, что украинские Воздушные силы имеют противопоставить этим БПЛА, читайте здесь.