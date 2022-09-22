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Прем'єр Грузії проти того, щоби російська окупація визначала політику його країни

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 22:45

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН у четвер наголосив, що Тбілісі не дозволяє такому виклику, як російська окупація частини території, визначити свою сутність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"У 2008 році Росія вторглася в мою країну, що призвело до окупації 20% наших територій, що триває. На тому етапі міжнародне співтовариство визнало цю агресію, ми отримали урок, що світові демократії мають працювати разом, щоб забезпечити перемогу свободи та миру", – сказав прем'єр Грузії.

Він додав, що Тбілісі використовує всі можливості через співпрацю з міжнародними партнерами для досягнення прогресу в галузі миру.

"Хоча 20% території моєї країни, як і раніше, окуповані Росією, ми не дозволяємо цьому складному виклику визначити нашу сутність. Саме з цієї причини ми продовжуємо змагатися у вищій ваговій категорії і постійно намагаємося зробити свій внесок у роботу міжнародного співтовариства", – заявив Гарібашвілі.

Він також запевнив, що "Грузія цінує підтримку міжнародною спільнотою її суверенітету та територіальної цілісності".

Як відомо, в серпні 2008 року російські війська вдерлися до Грузії, окупуваши одну п'яту її частину й проголосивши на цій території дві маріонеткові невизнані держави - Південну Осетію та Абхазію.

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У серпні 2022 року МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинської війни закликало Росію "припинити незаконні дії", виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії.

Читайте також: День кремлівської пропаганди: чому російсько-грузинська війна почалася 7, а не 8 серпня.

Теми: ГрузіяУкраїнавійнаРосія
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