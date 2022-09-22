Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Грузии против того, чтобы российская оккупация определяла политику его страны

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 22:45

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в четверг отметил, что Тбилиси не позволяет такому вызову, как российская оккупация части территории, определить свою сущность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"В 2008 году Россия вторглась в мою страну, что привело к продолжающейся оккупации 20% наших территорий. На том этапе международное сообщество признало эту агрессию, мы получили урок, что мировые демократии должны работать вместе, чтобы обеспечить победу свободы и мира", – сказал премьер Грузии.

Реклама:

Он добавил, что Тбилиси использует все возможности посредством сотрудничества с международными партнерами для достижения прогресса в области мира.

"Хотя 20% территории моей страны по-прежнему оккупированы Россией, мы не позволяем этому сложному вызову определить нашу сущность. Именно по этой причине мы продолжаем соревноваться в высшей весовой категории и постоянно стараемся внести свой вклад в работу международного сообщества", – заявил Гарибашвили.

Он также заверил, что "Грузия ценит поддержку международным сообществом ее суверенитета и территориальной целостности".

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, в августе 2008 года российские войска ворвались в Грузию, оккупировав одну пятую ее часть и провозгласив на этой территории два марионеточных непризнанных государства - Южную Осетию и Абхазию.

В августе 2022 года МИД Грузии в 14-ю годовщину российско-грузинской войны призвал Россию "прекратить незаконные действия", выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии.

Читайте также: День кремлевской пропаганды: почему русско-грузинская война началась 7, а не 8 августа.

Темы: ГрузияУкраинавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Грузия
Роль грузинсьĸого "десанта" в нашей общей борьбе за свободу
Грузия таки впустила 6 граждан Украины, которых россияне вывезли из Херсонщины
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
Последние новости
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 мдрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
Все новости...
Реклама: