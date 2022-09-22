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Премьер Грузии против того, чтобы российская оккупация определяла политику его страны

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 22:45

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в четверг отметил, что Тбилиси не позволяет такому вызову, как российская оккупация части территории, определить свою сущность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"В 2008 году Россия вторглась в мою страну, что привело к продолжающейся оккупации 20% наших территорий. На том этапе международное сообщество признало эту агрессию, мы получили урок, что мировые демократии должны работать вместе, чтобы обеспечить победу свободы и мира", – сказал премьер Грузии.

Он добавил, что Тбилиси использует все возможности посредством сотрудничества с международными партнерами для достижения прогресса в области мира.

"Хотя 20% территории моей страны по-прежнему оккупированы Россией, мы не позволяем этому сложному вызову определить нашу сущность. Именно по этой причине мы продолжаем соревноваться в высшей весовой категории и постоянно стараемся внести свой вклад в работу международного сообщества", – заявил Гарибашвили.

Он также заверил, что "Грузия ценит поддержку международным сообществом ее суверенитета и территориальной целостности".

Как известно, в августе 2008 года российские войска ворвались в Грузию, оккупировав одну пятую ее часть и провозгласив на этой территории два марионеточных непризнанных государства - Южную Осетию и Абхазию.

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В августе 2022 года МИД Грузии в 14-ю годовщину российско-грузинской войны призвал Россию "прекратить незаконные действия", выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии.

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Темы: ГрузияУкраинавойнаРосcия
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