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Росіяни знову вдарили ракетами по Запоріжжю

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 вересня 2022, 00:10
Олександр Старух, фото з Facebook

Росіяни у четвер увечері завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно: "В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет.

За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів".

Деталі: Пізніше Старух додав, що, за попередніми даними, ворог поцілив в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Що передувало: Вранці 22 вересня російські загарбники випустили по Запоріжжю дев'ять ракет С-300, є руйнування, з-під завалів дістали 6 людей.

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Теми: Запоріжжявійна
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