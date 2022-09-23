Росіяни знову вдарили ракетами по Запоріжжю
П'ятниця, 23 вересня 2022, 00:10
Росіяни у четвер увечері завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
Дослівно: "В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет.
За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів".
Деталі: Пізніше Старух додав, що, за попередніми даними, ворог поцілив в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Що передувало: Вранці 22 вересня російські загарбники випустили по Запоріжжю дев'ять ракет С-300, є руйнування, з-під завалів дістали 6 людей.
ВІДЕО ДНЯ