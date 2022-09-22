Обстріл Запоріжжя: росіяни випустили 9 ракет, з-під завалів дістали 6 людей

Вранці 22 вересня російські загарбники випустили по Запоріжжю дев'ять ракет С-300, є руйнування, з-під завалів дістали 6 людей, на місці удару тривають роботи.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram, Укрінформ з посиланням на пресофіцера ГУ ДСНС України в Запорізькій області Юлію Баришеву

Пряма мова Старуха: "9 прильотів по Запоріжжю зранку. Центр міста, осінній парк, улюблений для багатьох поколіннь запоріжців. В центрі парку – готель і ресторан, звичайні цивільні об’єкти. Сьогодні зранку саме сюди ворог завдав два удари ракетами С-300. Об’єкт зазнав значних руйнувань. На жаль, загинув 65-річний чоловік".

Деталі: За словами пресофіцера ГУ ДСНС України в Запорізькій області Юлії Баришевої, на даний момент триває розбір завалів, рятувальники уже витягли 6 людей. Ще 27 людей покинули будівлю самостійно.

Фото з Telegram Заступника Керівника ОПУ Кирила Тимошенка

Також російські ракети влучили по телевежі та об'єкту енергетичної інфраструктури – на підстанції вогонь розповсюдився на площу в 300 кв метрів.

Наразі відомо про 21 ушкоджений будинок.

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