Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Запоріжжя: росіяни випустили 9 ракет, з-під завалів дістали 6 людей

Ірина БалачукЧетвер, 22 вересня 2022, 14:09
Обстріл Запоріжжя: росіяни випустили 9 ракет, з-під завалів дістали 6 людей
ФОТО З TELEGRAM ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА ОПУ КИРИЛА ТИМОШЕНКА 

Вранці 22 вересня російські загарбники випустили по Запоріжжю дев'ять ракет С-300, є руйнування, з-під завалів дістали 6 людей, на місці удару тривають роботи.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram, Укрінформ з посиланням на пресофіцера ГУ ДСНС України в Запорізькій області Юлію Баришеву

Пряма мова Старуха: "9 прильотів по Запоріжжю зранку. Центр міста, осінній парк, улюблений для багатьох поколіннь запоріжців. В центрі парку – готель і ресторан, звичайні цивільні об’єкти. Сьогодні зранку саме сюди ворог завдав два удари ракетами С-300. Об’єкт зазнав значних руйнувань. На жаль, загинув 65-річний чоловік".

Реклама:

Деталі: За словами пресофіцера ГУ ДСНС України в Запорізькій області Юлії Баришевої, на даний момент триває розбір завалів, рятувальники уже витягли 6 людей. Ще 27 людей покинули будівлю самостійно.   

 
Фото з Telegram Заступника Керівника ОПУ Кирила Тимошенка 

Також російські ракети влучили по телевежі та об'єкту енергетичної інфраструктури – на підстанції вогонь розповсюдився на площу в 300 кв метрів.  

Наразі відомо про 21 ушкоджений будинок.  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: Запоріжжявійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: