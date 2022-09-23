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Россияне снова ударили ракетами по Запорожью

Катерина ТищенкоПятница, 23 сентября 2022, 00:10
Александр Старух, фото из Facebook

Россияне в четверг вечером нанесли ракетный удар по Запорожью.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Дословно: "В областном центре снова прилеты вражеских ракет.

По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около 10 снарядов".

Детали: Позже Старух добавил, что, по предварительным данным, враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Что предшествовало: Утром 22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет С-300, есть разрушения, из-под завалов достали 6 человек.

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Темы: Запорожьевойна
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