Россияне снова ударили ракетами по Запорожью
Пятница, 23 сентября 2022, 00:10
Россияне в четверг вечером нанесли ракетный удар по Запорожью.
Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram
Дословно: "В областном центре снова прилеты вражеских ракет.
По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около 10 снарядов".
Детали: Позже Старух добавил, что, по предварительным данным, враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Что предшествовало: Утром 22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет С-300, есть разрушения, из-под завалов достали 6 человек.
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