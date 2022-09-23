Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кадиров заявив, що в Чечні мобілізації не буде – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 00:32
Кадиров заявив, що в Чечні мобілізації не буде – ЗМІ
Рамзан Кадиров, фото Getty Images

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в республіці мобілізація проводитися не буде, оскільки вона вже "перевиконала план".

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Кавказ.Реалії" з посиланням на сюжет із виступом Кадирова, що вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК "Грозний"

Деталі: Як пише видання, Кадиров на нараді з оперативним штабом із проведення так званої "спеціальної військової операції" заявив, що в Чечні мобілізація проводитися не буде. Він пояснив це тим, що за час війни в Україні республіка "перевиконала план".

Реклама:

За його словами, участь у бойових діях за час війни взяли 20 тисяч осіб, і Чечня перевиконала "спущений план" на 254%. Про який план ідеться, ким і яким чином його було затверджено, не уточнювалося.

Крім того, за словами Кадирова, родичів близько 40 жінок, які намагалися напередодні провести в Грозному антивоєнний мітинг, уже мобілізовано і відправлено в Україну. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їхніх чоловіків і всіх дітей відправлятимуть "на передову".

Що передувало: 21 вересня Кадиров заявив про участь 15-20 жінок в антивоєнному мітингу в Грозному, їх затримали і погрожують їм тим, що відправлять їхніх дітей чи чоловіків воювати проти України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КадировЧечнямобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Кадиров
США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"
Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану
Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: