Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Кадиров заявив, що в Чечні мобілізації не буде – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 00:32
Рамзан Кадиров, фото Getty Images

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в республіці мобілізація проводитися не буде, оскільки вона вже "перевиконала план".

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Кавказ.Реалії" з посиланням на сюжет із виступом Кадирова, що вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК "Грозний"

Деталі: Як пише видання, Кадиров на нараді з оперативним штабом із проведення так званої "спеціальної військової операції" заявив, що в Чечні мобілізація проводитися не буде. Він пояснив це тим, що за час війни в Україні республіка "перевиконала план".

За його словами, участь у бойових діях за час війни взяли 20 тисяч осіб, і Чечня перевиконала "спущений план" на 254%. Про який план ідеться, ким і яким чином його було затверджено, не уточнювалося.

Крім того, за словами Кадирова, родичів близько 40 жінок, які намагалися напередодні провести в Грозному антивоєнний мітинг, уже мобілізовано і відправлено в Україну. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їхніх чоловіків і всіх дітей відправлятимуть "на передову".

Що передувало: 21 вересня Кадиров заявив про участь 15-20 жінок в антивоєнному мітингу в Грозному, їх затримали і погрожують їм тим, що відправлять їхніх дітей чи чоловіків воювати проти України.

Теми: КадировЧечнямобілізаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Ердоган натякнув, що Туреччина передала Медведчука Росії

ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині та покращили позиції біля Бахмута – Генштаб

У Кремлі нібито не знають, де зараз Медведчук

Парламент Німеччини не проголосував за рішення про передачу танків Україні

Соціологи показали, якими б мали бути результати референдумів на сході та півдні

фотоКулеба зустрівся з главою МЗС Китаю на полях Генасамблеї ООН

Усі новини...
Кадиров
Кадиров заявив про затримання 20 жінок в Чечні: погрожує забрати їхніх чоловіків на війну в Україну
США наклали нові санкції на Кадирова, дитячого омбудсмена РФ і посадовців у Криму
Кадиров заявив, що Росія "ніде і нікуди не відступає": це тонкощі військової справи
Останні новини
15:39
Американський виробник алюмінієвих банок Ball продав бізнес у РФ за $530 мільйонів
15:17
У Генштабі ЗСУ розповіли, куди Росія планує направити мобілізованих
15:14
Бельгійське пиво на службі агресора: чому виробник "Чернігівського" розширює діяльність в РФ
15:11
Ердоган натякнув, що Туреччина передала Медведчука Росії
15:01
дослідженняПісля COVID-19 у людей значно збільшуються ризики розладів мозку
14:58
відеоВ Одесі прогриміли вибухи: над містом кружляв ворожий дрон
14:57
Як підготувати оселю до зими і зменшити втрати тепла: поради енергоаудитора
14:54
На Харківщині схопили віцемера Вовчанська: здавала окупантам патріотів та військових
14:47
Дуда - Росії: У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети
14:39
Представник Путіна Кирієнко особисто готував "референдум" в Херсоні – ОВА
Усі новини...