Кадиров заявив, що в Чечні мобілізації не буде – ЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в республіці мобілізація проводитися не буде, оскільки вона вже "перевиконала план".

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Кавказ.Реалії" з посиланням на сюжет із виступом Кадирова, що вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК "Грозний"

Деталі: Як пише видання, Кадиров на нараді з оперативним штабом із проведення так званої "спеціальної військової операції" заявив, що в Чечні мобілізація проводитися не буде. Він пояснив це тим, що за час війни в Україні республіка "перевиконала план".

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За його словами, участь у бойових діях за час війни взяли 20 тисяч осіб, і Чечня перевиконала "спущений план" на 254%. Про який план ідеться, ким і яким чином його було затверджено, не уточнювалося.

Крім того, за словами Кадирова, родичів близько 40 жінок, які намагалися напередодні провести в Грозному антивоєнний мітинг, уже мобілізовано і відправлено в Україну. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їхніх чоловіків і всіх дітей відправлятимуть "на передову".

Що передувало: 21 вересня Кадиров заявив про участь 15-20 жінок в антивоєнному мітингу в Грозному, їх затримали і погрожують їм тим, що відправлять їхніх дітей чи чоловіків воювати проти України.