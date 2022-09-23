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Кадыров заявил, что в Чечне мобилизации не будет – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 00:32
Кадыров заявил, что в Чечне мобилизации не будет – СМИ
Рамзан Кадыров, фото Getty Images

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет, поскольку она уже "перевыполнила план".

Источник: проект Радио Свобода "Кавказ.Реалии" со ссылкой на сюжет с выступлением Кадырова, вышедший в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК "Грозный"

Детали: Как пишет издание, Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению так называемой "специальной военной операции" заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план".

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По его словам, участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек, и Чечня перевыполнила "спущенный план" на 254%. О каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

Кроме того, по словам Кадырова, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять "на передовую".

Что предшествовало: 21 сентября Кадыров заявил об участии 15-20 женщин в антивоенном митинге в Грозном, их задержали и угрожают им тем, что отправят их детей или мужей воевать против Украины.

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Темы: КадыровЧечнямобилизациявойна
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