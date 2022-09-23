ВАКС засудив екснардепа від БПП Сольвара до трьох років ув’язнення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок колишньому народному депутату від БПП Руслану Сольвару.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Зазначається, що Палата скасувала винесений ВАКС 14 червня 2021 року виправдувальний вирок та постановила новий.

Реклама:

Відтак, екснардепа визнано винуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" через начебто відсутність власного житла в столиці.

Депутат приховав те, що отримав у спадщину квартиру в Києві та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з держбюджету було незаконно сплачено 361,5 тис. грн компенсацій.

Мова йде про скоєння злочину за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

ВІДЕО ДНЯ

Сольвару суд призначив покарання - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на рік та зі штрафом - 8500 грн.

Передісторія: