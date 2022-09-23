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ВАКС приговорил экс-нардепа от БПП Сольвара к трем годам заключения

Анастасия КалатурПятница, 23 сентября 2022, 07:11
ВАКС приговорил экс-нардепа от БПП Сольвара к трем годам заключения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор бывшему народному депутату от БПП Руслану Сольвару.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Отмечается, что Палата отменила вынесенный ВАКС 14 июня 2021 года оправдательный приговор и постановила новый.

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Следовательно, экс-нардеп признан виновным в незаконном получении компенсации на расходы за съем номера в гостинице "Киев" из-за якобы отсутствия собственного жилья в столице.

Депутат скрыл то, что получил в наследство квартиру в Киеве и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из госбюджета было незаконно уплачено 361,5 тыс. грн компенсаций.

Речь идет о совершении преступления по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

ВИДЕО ДНЯ

Сольвару суд назначил наказание - 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на год и со штрафом - 8500 грн.

Предыстория:

  • Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года после публикаций в СМИ.
  • 18 декабря 2019 года Руслану Сольвару сообщили о подозрении.

Темы: судкоррупция
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