ВАКС приговорил экс-нардепа от БПП Сольвара к трем годам заключения
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор бывшему народному депутату от БПП Руслану Сольвару.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Детали: Отмечается, что Палата отменила вынесенный ВАКС 14 июня 2021 года оправдательный приговор и постановила новый.
Следовательно, экс-нардеп признан виновным в незаконном получении компенсации на расходы за съем номера в гостинице "Киев" из-за якобы отсутствия собственного жилья в столице.
Депутат скрыл то, что получил в наследство квартиру в Киеве и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из госбюджета было незаконно уплачено 361,5 тыс. грн компенсаций.
Речь идет о совершении преступления по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Сольвару суд назначил наказание - 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на год и со штрафом - 8500 грн.
Предыстория:
- Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года после публикаций в СМИ.
- 18 декабря 2019 года Руслану Сольвару сообщили о подозрении.