Суд виправдав екснардепа, якого звинувачували у махінаціях з компенсаціями

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього народного депутата Руслана Сольвара, який приховав власне житло і отримав компенсацію за проживання у готелі "Київ".

Джерело: пресслужба САП

Деталі: 14 червня ВАКС виправдав народного депутата VIII скликання, який обвинувачувався у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Джерела в САП відзначили, що йдеться про колишнього нардепа від фракції БПП Руслана Сольвара.

САП не погоджується з рішенням суду і після отримання повного тексту рішення подасть апеляційну скаргу до апеляційної палати ВАКС.

У САП повідомляють, що нардеп приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з держбюджету незаконно сплатили 361,5 тис. гривень компенсацій.

Передісторія: