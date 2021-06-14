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Суд виправдав екснардепа, якого звинувачували у махінаціях з компенсаціями

Понеділок, 14 червня 2021, 13:03
Суд виправдав екснардепа, якого звинувачували у махінаціях з компенсаціями

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього народного депутата Руслана Сольвара, який приховав власне житло і отримав компенсацію за проживання у готелі "Київ".

Джерело: пресслужба САП

Деталі: 14 червня ВАКС виправдав народного депутата VIII скликання, який обвинувачувався у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Джерела в САП відзначили, що йдеться про колишнього нардепа від фракції БПП Руслана Сольвара.

САП не погоджується з рішенням суду і після отримання повного тексту рішення подасть апеляційну скаргу до апеляційної палати ВАКС.

У САП повідомляють, що нардеп приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з держбюджету незаконно сплатили 361,5 тис. гривень компенсацій.

Передісторія:

  • Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали в жовтні 2018 року за публікаціями у ЗМІ.
  • 8 грудня 2019 року Руслану Сольвару повідомили про підозру.
  • У роботі НАБУ декілька епізодів аналогічних зловживань народних депутатів минулого скликання: зокрема, Максима Полякова та Дмитра Колєснікова.

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратураВерховна РадаАнтикорупційний суд
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