Мелітополь: У перший день псевдореферендуму прогримів вибух

О 7 ранку в Мелітополі пролунав вибух.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров

Деталі: Зазначається, що гучний вибух "добре відчули мешканці в центрі міста".

Федоров зауважив, що люди бояться виходити з дому і цей страх на руку окупантам: в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі росіянам потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома.

Мер радить мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки, оскільки "поряд з ними постійно щось вибухає".

Нагадаємо: Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.