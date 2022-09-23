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Мелітополь: У перший день псевдореферендуму прогримів вибух

Анастасія КалатурП'ятниця, 23 вересня 2022, 07:59
Мелітополь: У перший день псевдореферендуму прогримів вибух
ФОТО: GETTY

О 7 ранку в Мелітополі пролунав вибух.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров

Деталі: Зазначається, що гучний вибух "добре відчули мешканці в центрі міста".

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Федоров зауважив, що люди бояться виходити з дому і цей страх на руку окупантам:  в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі росіянам потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома.

Мер радить мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки, оскільки "поряд з ними постійно щось вибухає".

Нагадаємо: Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Теми: МелітопольвійнаРосіяреферендум
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