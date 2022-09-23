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Мелитополь: В первый день псевдореферендума прогремел взрыв

Анастасия КалатурПятница, 23 сентября 2022, 07:59
ФОТО: GETTY

В 7 утра в Мелитополе прогремел взрыв.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров

Детали: Отмечается, что громкий взрыв "хорошо почувствовали жители в центре города".

Федоров отметил, что люди боятся выходить из дома и этот страх на руку оккупантам: в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме россиянам нужно, чтобы все тихо сидели дома.

Мэр советует мелитопольцам держаться подальше от российских военных и вражеской техники, поскольку "рядом с ними постоянно что-то взрывается".

Напомним: Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Темы: МелитопольвойнаРосcияреферендум
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