Мелитополь: В первый день псевдореферендума прогремел взрыв
Пятница, 23 сентября 2022, 07:59
В 7 утра в Мелитополе прогремел взрыв.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров
Детали: Отмечается, что громкий взрыв "хорошо почувствовали жители в центре города".
Федоров отметил, что люди боятся выходить из дома и этот страх на руку оккупантам: в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме россиянам нужно, чтобы все тихо сидели дома.
Мэр советует мелитопольцам держаться подальше от российских военных и вражеской техники, поскольку "рядом с ними постоянно что-то взрывается".
Напомним: Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.