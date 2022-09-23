Удари по Запоріжжю: ушкоджена цивільна інфраструктура міста, є постраждалі

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста, а також люди.

Джерело: Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста".

Деталі: За його словами, наразі відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки.

Він також повідомив про постраждалих громадян, не розкривши деталі.

Що передувало: 22 вересня російські загарбники випустили по Запоріжжю дев'ять ракет С-300, є руйнування, з-під завалів дістали 6 людей.