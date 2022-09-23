Удары по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура города, есть пострадавшие
Пятница, 23 сентября 2022, 08:16
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ночных ударов по Запорожью пострадала гражданская инфраструктура города, а также люди.
Источник: Куртев в Telegram
Прямая речь Куртева: "В результате ночных ударов по Запорожью пострадала гражданская инфраструктура города".
Детали: По его словам, пока известно о семи поврежденных домах, в которых повылетали стекла.
Он также сообщил о пострадавших гражданах, не раскрыв детали.
Что предшествовало: 22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет С-300, есть разрушения, из-под завалов достали 6 человек.