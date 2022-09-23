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Удары по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура города, есть пострадавшие

Станислав ПогориловПятница, 23 сентября 2022, 08:16
Удары по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура города, есть пострадавшие
Иллюстративное фото ГСЧС в Запорожской области

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ночных ударов по Запорожью пострадала гражданская инфраструктура города, а также люди.

Источник: Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "В результате ночных ударов по Запорожью пострадала гражданская инфраструктура города".

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Детали: По его словам, пока известно о семи поврежденных домах, в которых повылетали стекла.

Он также сообщил о пострадавших гражданах, не раскрыв детали.

Что предшествовало: 22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет С-300, есть разрушения, из-под завалов достали 6 человек.

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Темы: ЗапорожьевойнаУкраинаРосcия
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