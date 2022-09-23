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Окупанти випустили майже 30 снарядів по Нікополю та Марганцю, є вбиті – Дніпропетровська ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 08:38
Окупанти випустили майже 30 снарядів по Нікополю та Марганцю, є вбиті – Дніпропетровська ОВА
Фото: Резніченко у Telegram

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вранці загарбники накрили вогнем міста Нікополь та Марганець, відомо про 2 загиблих.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Трагічний початок дня з обстрілами та загиблими. Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район".

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Деталі: Він повідомив, що окупанти обстріляли міста з "Градів", випустили майже 30 снарядів.

У Марганці 2 людей, чоловік та жінка, за гинули. За попередньою інформацією, ще 9 поранені, 3 з них рятувальники дістали з-під завалів.

Також зайнявся будинок. Вогнеборці полум’я уже вгамували. Всього пошкоджено 8 будинків, один – зруйновано.

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Без світла залишилися 2 200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.

У Нікополі, попередньо, пошкоджені 10 будинків.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаУкраїнаРосія
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