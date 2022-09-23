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Оккупанты выпустили почти 30 снарядов по Никополю и Марганцу, есть убитые - Днепропетровская ОВА

Станислав ПогориловПятница, 23 сентября 2022, 08:38
Оккупанты выпустили почти 30 снарядов по Никополю и Марганцу, есть убитые - Днепропетровская ОВА
Фото: Резниченко в Telegram

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что утром захватчики накрыли огнем города Никополь и Марганец, известно о 2 погибших.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими. Россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район".

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Детали: Он сообщил, что оккупанты обстреляли города из "Градов", выпустили почти 30 снарядов.

В Марганце 2 человека, мужчина и женщина, погибли. По предварительной информации, еще 9 ранены, 3 из них спасатели достали из-под завалов.

Также загорелся дом. Пожарные пламя уже погасили. Всего повреждено 8 домов, один - разрушен.

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Без света остались 2 200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.

В Никополе, предварительно, повреждены 10 домов.

Темы: Днепропетровская областьвойнаУкраинаРосcия
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