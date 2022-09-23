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Від обстрілу в Торецьку обвалилися два поверхи будинку, вдалося врятувати 19 людей

Олена РощінаП'ятниця, 23 вересня 2022, 10:53
Від обстрілу в Торецьку обвалилися два поверхи будинку, вдалося врятувати 19 людей

У Торецьку Донецької області на місці руйнування житлового 9-ти поверхового будинку рятувальники врятували 19 людей, із них 2 дітей.

Джерело: ДСНС, голова Донецької ОВА Павло Кириленко  

Дослівно ДСНС: "Російська навала не шкодує ні дітей, ні жінок! Внаслідок ракетного удару сталося руйнування 8 та 9 поверхів 2 під'їзду багатоквартирного житлового будинку та сходової клітини. В квартирах на 4 та 5 поверхах опинилися заблоковані люди, яких врятували наші рятувальники".

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Деталі: Аварійно-рятувальні роботи тривали 5 годин. Від Головного управління ДСНС у Донецькій області залучали 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Загиблих на місці події не виявлено.

Одного чоловіка працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні в м. Костянтинівка.

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Раніше голова Донецької ОВА повідомив, що росіяни вдарили ракетою по житловому будинку Торецька в четвер ввечері, але значних людських жертв вдалося уникнути, бо переважна більшість мешканців будинку евакуювалися: з 53 квартир заселеними залишалися 10.

Теми: Донецька областьвійна
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