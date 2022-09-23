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От обстрела в Торецке обрушились два этажа дома, удалось спасти 19 человек

Елена РощинаПятница, 23 сентября 2022, 10:53
От обстрела в Торецке обрушились два этажа дома, удалось спасти 19 человек

В Торецке Донецкой области на месте разрушения жилого 9-этажного дома спасатели вызволили 19 человек, из них 2 детей.

Источник: ГСЧС, глава Донецкой ОВО Павел Кириленко

Дословно ГСЧС: "Российская пошесть не жалеет ни детей, ни женщин! В результате ракетного удара произошло разрушение 8 и 9 этажей 2 подъезда многоквартирного жилого дома и лестничной клетки. В квартирах на 4 и 5 этажах оказались заблокированы люди, которых спасли наши спасатели".

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Детали: Аварийно-спасательные работы продолжались 5 часов. От Главного управления ГСЧС в Донецкой области привлекали 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших на месте происшествия не обнаружено.

Одного мужчину работники скорой помощи госпитализировали в больницу в г. Константиновка.

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Ранее глава Донецкой ОВА сообщил, что россияне ударили ракетой по жилому дому Торецка в четверг вечером, но значительных человеческих жертв удалось избежать, так как подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались 10.

Темы: Донецкая областьвойна
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