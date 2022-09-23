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Болгари вважають високі ціни небезпечнішими за війну в Україні - опитування

"Європейська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 11:21

Жителі Болгарії вважають надмірне підвищення цін більш відчутною небезпекою, ніж ескалація війни в Україні.

Про це свідчать дані опитування Gallup International, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Близько 87,9% респондентів відповіли, що є реальна небезпека надмірного зростання цін у Болгарії. Друге побоювання (78,3 %) – брак газу, а 77,9% вважають, що існує реальна небезпека того, що країна впаде у перманентну політичну нестабільність.

Близько 87,9% респондентів відповіли, що є реальна небезпека надмірного зростання цін у Болгарії. Друге побоювання (78,3 %) – брак газу, а 77,9% вважають, що існує реальна небезпека того, що країна впаде у перманентну політичну нестабільність.

Далі йдуть відповіді "буде нова хвиля мігрантів" з 72,3% і "дефіцит електроенергії" з 69,4%.

56,3% вважають, що є небезпека поглиблення війни в Україні.

Кількість людей, які вважають реальною небезпеку перегляду Болгарією своєї позиції щодо ЄС та НАТО, майже дорівнює кількості тих, для кого існує небезпека нової великої хвилі COVID-19 — 35% проти 38%.

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Нагадаємо, болгарська державна енергетична компанія "Булгаргаз" розпочала три тендери на закупівлю скрапленого природного газу, щоб уникнути його нестачі напередодні зими.

Болгарія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, з яких біля третини отримує від Азербайджану за довгостроковим контрактом. Однак повний обсяг цього газу вона зможе отримати тільки після введення в експлуатацію 1 жовтня інтерконектора Греція-Болгарія.

Теми: БолгаріявійнаціниУкраїна
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