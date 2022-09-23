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Болгары считают высокие цены опаснее войны в Украине - опрос

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 11:21
Болгары считают высокие цены опаснее войны в Украине - опрос

Жители Болгарии считают чрезмерное повышение цен более ощутимой опасностью, чем эскалация войны в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup International, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Около 87,9% респондентов ответили, что есть реальная опасность чрезмерного роста цен в Болгарии. Второе опасение (78,3%) - нехватка газа, а 77,9% считают, что существует реальная опасность того, что страна упадет в перманентную политическую нестабильность.

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Далее следуют ответы "будет новая волна мигрантов" с 72,3% и "дефицит электроэнергии" с 69,4%.

56,3% считают, что есть опасность усиления войны в Украине.

Количество людей, которые считают реальной опасность пересмотра Болгарией своей позиции по ЕС и НАТО, почти равно количеству тех, для кого существует опасность новой большой волны COVID-19 - 35% против 38%.

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Напомним, болгарская государственная энергетическая компания "Булгаргаз" начала три тендера на закупку сжиженного природного газа, чтобы избежать его нехватки накануне зимы.

Болгария потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год, из которых около трети получает от Азербайджана по долгосрочному контракту. Однако полный объем этого газа она сможет получить только после введения в эксплуатацию 1 октября интерконнектора Греция-Болгария.

Темы: БолгариявойнаценыУкраина
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