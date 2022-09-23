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СБУ опублікувала дані 390 зрадників, які проводять "референдум" на окупованому Запоріжжі

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 13:08
СБУ опублікувала дані 390 зрадників, які проводять референдум на окупованому Запоріжжі
Мелітополь, окупована Запорізька область, фото Shutterstock

Служба безпеки України перехопила документи окупантів та опублікувала дані понад 390 колаборантів, які погодилися "забезпечити правопорядок" під час псевдореферендуму в захопленій частині Запорізької області. 

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ отримали повний список ворожих поплічників, які добровільно погодились очолити так звані "територіальні вибіркові комісії" (в окупаваній Запорізькій області - ред.). Наразі ідентифіковано понад 390 колаборантів. Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності, їх установчі дані та місця перебування".

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Деталі: Перелік колаборантів окупованої Запорізької області опублікований на сайті СБУ. Всього встановлено особи понад тисячі російських силовиків, яких планують залучити до "охорони" заходів псевдоголосування. Серед них є підрозділи Росгвардії, воєнної поліції ЗС РФ та російського МНС.

Їм будуть допомагати зрадники, які увійшли до складу створеного окупантами так званого "головного управління МВС Запорізької області". Для контролю за учасниками "референдуму" Росія також намагається залучити мережу приватних охоронних фірм.

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Зрадників планують притягнути до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України). 

Що цьому передувало: 20 вересня стало відомо, що окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Теми: СБУЗапорізька областьреферендумокупація
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