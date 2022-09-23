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СБУ опубликовала данные 390 предателей, которые проводят "референдум" на оккупированном Запорожье

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 13:08
Мелитополь, оккупированная Запорожская область, фото Shutterstock

СБУ перехватила документы окупантов и опубликовала данные более 390 коллаборантов, которые согласились "обеспечить правопорядок" во время псевдореферендума в оккупированной части Запорожской области. 

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Сотрудники СБУ получили полный список вражеских приспешников, которые добровольно согласились возглавить так называемые "территориальные избирательные комиссии". Сейчас идентифицировано более 390 коллаборационистов. Также Служба безопасности установила всех организаторов незаконной деятельности, их установочные данные и места пребывания".

Детали: Список колаборанторв Запорожской области опубликован на сайте СБУ. Всего установлены личности более одной тысячи российских силовиков, которых планируют привлечь к "охране" мероприятий псевдоголосования. Среди них подразделения Росгвардии, военной полиции ВС РФ и российского МЧС.

Им будут помогать предатели, которые вошли в состав созданного оккупантами так называемого "главного управления МВД Запорожской области". Для контроля за участниками "голосования" Россия также пытается привлечь сеть частных охранных фирм.

Предателей планируют привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины). 

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Что этому предшествовало: 20 сентября стало известно, что оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Темы: СБУЗапорожская областьреферендумоккупация
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