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Окупанти відступають, ЗСУ нищать їхню техніку та зброю – ОК "Південь"

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 14:17
Getty Images

Окупанти поступово відступають на півдні України, вдалося знищити райони зосередження їхньої техніки та озброєння.

Джерело: речниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Бої йдуть запеклі, на півдні у нас досить гаряче, незважаючи на те, що погода трохи стала прохолоднішою. Вогонь іде і з одного боку, і з іншого. Але ворог усе-таки поступається, поступово-поступово території ми закріплюємо за собою. І це його напружує, відповідно, обстріли стають то більшими, то меншими залежно від того, яку кількість боєкомплекту ми вразили за ніч...

У нас є досить суттєві влучання за минулу добу - це і пункти управління, і командні пункти, і райони зосередження техніки й озброєння, і людей, але ми не бачимо ще результатів, тому що вони дорозслідуються. Зрозуміло, що на окупованій території важче порахувати такі результати. Але дуже вдячні місцевому населенню, дуже вдячні руху опору - вони нам у цьому допомагають, і впевнені, що до вечора звіт буде досить потужним".

Деталі: За словами Гуменюк, проведення окупантами незаконних "референдумів" про приєднання утримуваних ними південних районів України до РФ, а також оголошення мобілізації громадян РФ є імітацією керівництвом Росії реальної діяльності.

Пряма мова: "Мобілізація їм потрібна для того, щоб хоч якусь діяльність продемонструвати, зокрема, і військово-політичному керівництву країни-агресора, бо вони не бачать узагалі про себе турботи, вони не бачать для себе логістики, вони не бачать, що вони там комусь потрібні - я кажу про підрозділи, які зараз перебувають на передовій на півдні з тієї сторони... Мобілізація та референдум - це просто чергова маніпуляція, якими вони імітують свою діяльність, більше нічого".

Що передувало: Раніше Гуменюк повідомляла, що російські підрозділи на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом, деякі командири окупантів намагають вийти на зв'язок із представниками ЗСУ, щоб скласти зброю і здатися в полон.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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