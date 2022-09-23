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Оккупанты отступают, ВСУ уничтожают их технику и оружие – ОК "Юг"

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 14:17
Оккупанты отступают, ВСУ уничтожают их технику и оружие – ОК Юг
Getty Images

Оккупанты постепенно отступают на юге Украины, удалось уничтожить районы сосредоточения их техники и вооружения.

Источник: спикер пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Бои идут ожесточенные, на юге у нас достаточно горячо, несмотря на то, что погода немного стала прохладнее. Огонь идет и с одной стороны, и с другой. Но враг все-таки уступает, постепенно-постепенно территории мы закрепляем за собой. И это его напрягает, соответственно, обстрелы становятся то больше, то меньше в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы поразили за ночь…

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У нас есть достаточно существенные попадания за минувшие сутки – это и пункты управления, и командные пункты, и районы сосредоточения техники и вооружения, и людей, но мы не видим еще результатов, потому что они дорасследуются. Понятно, что на оккупированной территории тяжелее посчитать такие результаты. Но очень благодарны местному населению, очень благодарны движению сопротивления – они нам в этом помогают и уверены, что до вечера отчет будет достаточно мощным".

Детали: По словам Гуменюк, проведение оккупантами незаконных "референдумов" о присоединении удерживаемых ими южных районов Украины к РФ, а также объявление мобилизации граждан РФ являются имитацией руководством России реальной деятельности.

Прямая речь: "Мобилизация им нужна для того, чтобы хоть какую-то деятельность продемонстрировать, в частности, и военно-политическому руководству страны-агрессора, потому что они не видят вообще о себе заботы, они не видят для себя логистики, они не видят, что они там кому-то нужны – я говорю о подразделениях, которые сейчас находятся на передовой на юге с той стороны… Мобилизация и референдум – это просто очередная манипуляция, которыми они изображают свою деятельность, более ничего".

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Что предшествовало: Ранее Гуменюк сообщала, что российские подразделения на юге зажаты между силами обороны Украины и правым берегом, некоторые командиры оккупантов пытаются выйти на связь с представителями ВСУ, чтобы сложить оружие и сдаться в плен.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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