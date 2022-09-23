Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты отступают, ВСУ уничтожают их технику и оружие – ОК "Юг"

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 14:17
Getty Images

Оккупанты постепенно отступают на юге Украины, удалось уничтожить районы сосредоточения их техники и вооружения.

Источник: спикер пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Бои идут ожесточенные, на юге у нас достаточно горячо, несмотря на то, что погода немного стала прохладнее. Огонь идет и с одной стороны, и с другой. Но враг все-таки уступает, постепенно-постепенно территории мы закрепляем за собой. И это его напрягает, соответственно, обстрелы становятся то больше, то меньше в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы поразили за ночь…

У нас есть достаточно существенные попадания за минувшие сутки – это и пункты управления, и командные пункты, и районы сосредоточения техники и вооружения, и людей, но мы не видим еще результатов, потому что они дорасследуются. Понятно, что на оккупированной территории тяжелее посчитать такие результаты. Но очень благодарны местному населению, очень благодарны движению сопротивления – они нам в этом помогают и уверены, что до вечера отчет будет достаточно мощным".

Детали: По словам Гуменюк, проведение оккупантами незаконных "референдумов" о присоединении удерживаемых ими южных районов Украины к РФ, а также объявление мобилизации граждан РФ являются имитацией руководством России реальной деятельности.

Прямая речь: "Мобилизация им нужна для того, чтобы хоть какую-то деятельность продемонстрировать, в частности, и военно-политическому руководству страны-агрессора, потому что они не видят вообще о себе заботы, они не видят для себя логистики, они не видят, что они там кому-то нужны – я говорю о подразделениях, которые сейчас находятся на передовой на юге с той стороны… Мобилизация и референдум – это просто очередная манипуляция, которыми они изображают свою деятельность, более ничего".

Что предшествовало: Ранее Гуменюк сообщала, что российские подразделения на юге зажаты между силами обороны Украины и правым берегом, некоторые командиры оккупантов пытаются выйти на связь с представителями ВСУ, чтобы сложить оружие и сдаться в плен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаУкраинаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский озвучил свою "формулу мира": в ней 5 пунктов

Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников

Абрамович был посредником на переговорах об обмене пленными - Bloomberg

Президент Евросовета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН

фото, дополнено от 18:02В Изюме закончили эксгумацию – подняли 447 тел, среди них много женщин, есть дети

видео ВСУ сбили Су-25 и 6 российских дронов-камикадзе

Все новости...
война
Оккупированную Россией часть Запорожской области "провозгласят независимой"
На Харьковщине схватили вице-мэра Волчанска: сдавала оккупантам патриотов и военных
ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области и улучшили позиции возле Бахмута – Генштаб
Последние новости
04:22
Враг ударил по Запорожью – поврежден жилой дом, есть пострадавшие
04:07
ВСУ приземлили российский Ми-8 и поразили три сосредоточения врага – ОК "Юг"
03:42
Ирландия рассмотрит возможность приема россиян-уклонистов, но приоритет - за украинцами
02:45
Россияне ударили по пограничным общинам Сумщины, 140 прилетов
01:52
Зеленский: "Я шокирован. Израиль нам ничего не дал"
01:27
"Будем поддерживать Украину столько, сколько нужно" - лидеры G7 о "референдумах"
00:58
США пригрозили России тяжелыми и быстрыми санкциями в случае аннексии
00:20
Украине есть что предложить для защиты людей от голода – Зеленский
00:12
Зеленский озвучил свою "формулу мира": в ней 5 пунктов
23:56
Глава МИД Венгрии пожаловался, что в ЕС мешают их сотрудничеству с Россией в атомной энергетике
Все новости...