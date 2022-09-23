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Представник Путіна Кирієнко особисто готував "референдум" в Херсоні – ОВА

Олена РощінаП'ятниця, 23 вересня 2022, 14:39
Сергій Кирієнко, фото РИА Новости

До Херсону для підготовки псевдореферендуму нібито приїздив заступник голови Адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у ранковому звіті з посиланням на російські медіа

Дослівно: "У російських ЗМІ з’явилася інформація, що до Херсону для підготовки "референдуму" прибув заступник голови Адміністрації РФ С. Кирієнко. Крім того, чиновник збирається запустити в місті конкурс "Лідери відродження", який влаштували, як заявляється, для "формування нової еліти регіону".

Деталі: 21 вересня деякі ресурси повідомляли, що Кирієнко, який у Кремлі відповідає за внутрішню політику, нібито прибув до Херсона для підготовки так званого "референдуму" попри "вкрай напружену та не просту фронтову обстановку в Херсонській області".

Пропагандисти стверджували, що Кирієнко особисто вирушив до адміністративної столиці "майбутнього російського регіону" для того, щоб запустити там конкурс "Лідери Відродження" для формування "нової регіональної еліти".

А ​​на зустрічі з місцевими чиновниками він нібито обговорював підготовку до "референдуму". 

Нагадаємо: Кирієнко вже бував на окупованій частині Херсонської області цього літа.

ВІДЕО ДНЯ

23 вересня на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей загарбники почали незаконні й фіктивні "референдуми" про "входження" захопелних земель у склад РФ.

Теми: ХерсонХерсонська областьреферендумРосія
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