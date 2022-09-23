Представитель Путина Кириенко лично готовил "референдум" в Херсоне – ОВА

В Херсон для подготовки псевдореферендума якобы приезжал заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Источник: Херсонская областная военная администрация в утреннем отчете со ссылкой на российские медиа

Дословно: "В российских СМИ появилась информация, что в Херсон для подготовки референдума прибыл заместитель главы Администрации РФ С. Кириенко. Кроме того, чиновник собирается запустить в городе конкурс "Лидеры возрождения", который устроили, как заявляется, для формирования новой элиты региона".

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Детали: 21 сентября некоторые ресурсы сообщали, что Кириенко, который в Кремле отвечает за внутреннюю политику, якобы прибыл в Херсон для подготовки так называемого "референдума", несмотря на "крайне напряженную и не простую фронтовую обстановку в Херсонской области".

Пропагандисты утверждали, что Кириенко лично отправился в административную столицу "будущего российского региона" для того, чтобы запустить там конкурс "Лидеры Возрождения" для формирования "новой региональной элиты".

А на встрече с местными чиновниками он якобы обсуждал подготовку к "референдуму".

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Напомним: Кириенко уже бывал на оккупированной части Херсонской области этим летом.

23 сентября на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей захватчики начали незаконные и фиктивные "референдумы" о "вхождении" захваченных земель в состав РФ.