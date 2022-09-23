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Окуповану Росією частину Запорізької області "проголосять незалежною"

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 15:50
Окуповану Росією частину Запорізької області проголосять незалежною
Фото: 061.ua

Перед тим як "увійти до складу Росії" після псевдореферендуму, окупанти планують "оголосити про незалежність" тієї частини Запорізької області, яка зайнята російськими військами.

Джерело: член так званої "головної ради адміністрації регіону" Володимир Рогов, чиї слова цитує ТАСС

Деталі: За словами окупанта, тільки після цього можливе "приєднання".

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Пряма мова: "Так, умовно деякий час, поки нас не прийме Росія, ми будемо незалежними. Нічого не змінюємо, залишаємо назву Запорізька область, щоб не було плутанини. Усе робиться за федеральним конституційним законом №6 "Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів - Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя".

Що передувало: 23 вересня маріонетки Кремля оголосили про початок проведення псевдореферендумів про входження до складу РФ на окупованих частинах Донбасу, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області.

Теми: Запорізька областьреферендумокупаціявійна
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