Оккупированную Россией часть Запорожской области "провозгласят независимой"

Перед тем как "войти в состав России" после псевдореферендума, оккупанты планируют "объявить о независимости" той части Запорожской области, которая занята российскими войсками.

Источник: член так называемого "главного совета администрации региона" Владимир Рогов, чьи слова цитирует ТАСС

Детали: По словам оккупанта, только после этого возможно "присоединение".

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Прямая речь: "Да, условно некоторое время, пока нас не примет Россия, мы будем независимыми. Ничего не меняем, оставляем название Запорожская область, чтобы не было путаницы. Все делается по федеральному конституционному закону №6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Что предшествовало: 23 сентября марионетки Кремля объявили о начале проведения псевдореферендумов о вхождении в состав РФ на оккупированных частях Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожской области.