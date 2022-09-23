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Окупанти розпочали "референдуми" на Донбасі, Херсонщині та у Мелітополі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 09:15
Окупанти розпочали референдуми на Донбасі, Херсонщині та у Мелітополі
Фото: "РИА "Новости"

Маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми" щодо приєднання до Росії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: В так званій "ДНР" повідомили, що "голосування" відбувається по всій території, яку контролюють окупанти.

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В так званій "ЛНР" сказали, що всі "бюлетені" доправлено на виборчі дільниці, "з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням".

У Мелітополі почали ходити за адресами громадян для збору підписів.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 вересня в Офісі президента України запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
  • Північноатлантична рада випустила заяву з засудженням планів проведення "референдумів" на окупованих територіях України і обіцянкою продовжувати надавати підтримку Києву.
  • Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних "референдумів" на окупованих територіях України та знову пригрозивши застосуванням зброї масового знищення.

Теми: в'язницяреферендумДонбасУкравтодор
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