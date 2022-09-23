Окупанти розпочали "референдуми" на Донбасі, Херсонщині та у Мелітополі
П'ятниця, 23 вересня 2022, 09:15
Маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми" щодо приєднання до Росії.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Деталі: В так званій "ДНР" повідомили, що "голосування" відбувається по всій території, яку контролюють окупанти.
Реклама:
В так званій "ЛНР" сказали, що всі "бюлетені" доправлено на виборчі дільниці, "з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням".
У Мелітополі почали ходити за адресами громадян для збору підписів.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 19 вересня в Офісі президента України запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
- Північноатлантична рада випустила заяву з засудженням планів проведення "референдумів" на окупованих територіях України і обіцянкою продовжувати надавати підтримку Києву.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних "референдумів" на окупованих територіях України та знову пригрозивши застосуванням зброї масового знищення.