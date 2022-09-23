Над Дніпропетровщиною збили 2 безпілотники окупантів – ПК "Схід"

Повітряне командування "Схід" повідомило про 2 збиті ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.

Джерело: ПК "Схід" у Facebook

Дослівно: "На Дніпропетровщині працювало ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати".

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Деталі: Також військові закликали не публікувати фото і відео з прив'язкою до місцевості.

Що було раніше: За минулу добу Збройні сили знищили 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Всього з початку агресії – 950.