Над Днепропетровщиной сбили 2 беспилотника оккупантов - ВК "Восток"
Пятница, 23 сентября 2022, 18:26
Воздушное командование "Восток" сообщило о 2 сбитых вражеских беспилотниках над Днепропетровской областью.
Источник: ПК "Восток" в Facebook
Дословно: "На Днепропетровщине работало ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата".
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Детали: Также военные призвали не публиковать фото и видео с привязкой к местности.
Что предшествовало: За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 9 БПЛА оперативно-тактического уровня. Всего с начала агрессии - 950.
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