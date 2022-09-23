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Над Днепропетровщиной сбили 2 беспилотника оккупантов - ВК "Восток"

Станислав ПогориловПятница, 23 сентября 2022, 18:26
Над Днепропетровщиной сбили 2 беспилотника оккупантов - ВК Восток
Фото: ВК "Восток"

Воздушное командование "Восток" сообщило о 2 сбитых вражеских беспилотниках над Днепропетровской областью.

Источник: ПК "Восток" в Facebook

Дословно: "На Днепропетровщине работало ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата".

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Детали: Также военные призвали не публиковать фото и видео с привязкой к местности.

Что предшествовало: За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 9 БПЛА оперативно-тактического уровня. Всего с начала агрессии - 950.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаУкраинаРосcия
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