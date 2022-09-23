ЗСУ відбили атаки окупантів біля 3 населених пунктів – Генштаб

За поточну добу Збройні сили відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загарбники зосереджують зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка;

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на Краматорському напрямку – Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок;

на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не проводив, разом з тим здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 37 населених пунктів.

Протягом доби авіація сил оборони уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів.