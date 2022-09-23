ВСУ отбили атаки оккупантов возле 3 населенных пунктов - Генштаб

За текущие сутки Вооруженные силы отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: Захватчики сосредотачивают усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении - в районе населенных пунктов Шалигино, Волфино, Издецкое и Миропольское Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелечья, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двуречная, Гусинка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиновое и Миховатка;

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на Краматорском направлении - Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закитное, Озерное, Щурово и Райгородок;

на Бахмутском направлении - Северск, Спирное, Звановка, Николаевка, Раздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск;

на Авдеевском направлении - Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не проводил, вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Времовка, Павловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Железнодорожное, Полтавка, Новополь и Новоселка.

На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись более 37 населенных пунктов.

В течение суток авиация сил обороны поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БпЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.