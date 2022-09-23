Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ встановила понад 4 тисячі організаторів псевдореферендумів

Ірина БалачукП'ятниця, 23 вересня 2022, 21:16
СБУ встановила понад 4 тисячі організаторів псевдореферендумів
Фото ілюстративне з Telegram СБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора встановили понад 4 тисячі осіб, причетних до організації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Наразі ідентифіковано понад 4 тисяч представників ворожих угруповань, зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що серед них – російські силовики, їх поплічники з утворених окупантами місцевих "МВД" та очільники так званих "тєріторіальних ізбіратєльних комісій".

За даними СБУ, "охорону" псевдоголосувань мають забезпечувати підрозділи Росгвардії та воєнної поліції ЗС Росії. Їм на "допомогу" також направили колаборантів з окупаційних адміністрацій і приватних охоронних структур, підконтрольних спецслужбам РФ.

Повідомляється, що силовики зібрали установчі дані на всіх організаторів незаконної діяльності, встановили місця їх перебування та маршрути руху, а також задокументували злочинні дії.

За всіма цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

"Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб", – підсумували в СБУ.

 

Теми: СБУокупаціяреферендум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: