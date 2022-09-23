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СБУ встановила понад 4 тисячі організаторів псевдореферендумів

Ірина БалачукП'ятниця, 23 вересня 2022, 21:16
Фото ілюстративне з Telegram СБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора встановили понад 4 тисячі осіб, причетних до організації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Наразі ідентифіковано понад 4 тисяч представників ворожих угруповань, зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей".

Деталі: Повідомляється, що серед них – російські силовики, їх поплічники з утворених окупантами місцевих "МВД" та очільники так званих "тєріторіальних ізбіратєльних комісій".

За даними СБУ, "охорону" псевдоголосувань мають забезпечувати підрозділи Росгвардії та воєнної поліції ЗС Росії. Їм на "допомогу" також направили колаборантів з окупаційних адміністрацій і приватних охоронних структур, підконтрольних спецслужбам РФ.

Повідомляється, що силовики зібрали установчі дані на всіх організаторів незаконної діяльності, встановили місця їх перебування та маршрути руху, а також задокументували злочинні дії.

За всіма цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

"Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб", – підсумували в СБУ.

 

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Теми: СБУокупаціяреферендум
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