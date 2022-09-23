СБУ установила более 4 тысяч организаторов псевдореферендумов

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора установили более 4 тысяч человек, причастных к организации псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Сейчас идентифицировано более 4 тысяч представителей вражеских группировок, предателей и коллаборантов, которых планируют привлечь к организации незаконных плебисцитов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей".

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Детали: Сообщается, что среди них – российские силовики, их пособники из образованных оккупантами местных "МВД" и руководители так называемых "территориальных избирательных комиссий".

По данным СБУ, "охрану" псевдоголосований должны обеспечивать подразделения Росгвардии и военной полиции ВС России. Им на "помощь" также направили коллаборантов из оккупационных администраций и частных охранных структур, подконтрольных спецслужбам РФ.

Сообщается, что силовики собрали установочные данные на всех организаторов незаконной деятельности, установили места их пребывания и маршруты движения, а также задокументировали преступные действия.

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По всем этим фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности виновных лиц", –подытожили в СБУ.