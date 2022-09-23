Блінкен застеріг Китай від підтримки війни РФ проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай про наслідки, якщо він якимось чином підтримуватиме війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Держдепу за результатами розмови зустрічі держсекретаря з главою МЗС Китаю Ваном Ї.

"Він також повторив про засудження Сполученими Штатами війни Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Москви на територію суверенної держави" йдеться у повідомленні.

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Держсекретар також обговорив необхідність підтримувати відкриті лінії зв'язку та відповідально управляти відносинами між США та КНР, особливо у періоди напруженості.

Блінкен підкреслив, що збереження миру і стабільності в Тайванській протоці має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки і процвітання.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держрадником і главою МЗС Китаю Ваном Ї у Нью-Йорку, де зараз перебувають багато світових лідерів та дипломатів у зв’язку з засіданням Генасамблеї ООН.