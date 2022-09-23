Блинкен предостерег Китай от поддержки войны РФ против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях, если он каким-то образом будет поддерживать войну РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Госдепа по результатам разговора встречи госсекретаря с главой МИД Китая Ваном И.

"Он также повторил об осуждении Соединенными Штатами войны России против Украины и отметил последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы на территорию суверенного государства" говорится в сообщении.

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Госсекретарь также обсудил необходимость поддерживать открытые линии связи и ответственно управлять отношениями между США и КНР, особенно в периоды напряженности.

Блинкен подчеркнул, что сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсоветником и главой МИД Китая Ваном И в Нью-Йорке, где сейчас находятся многие мировые лидеры и дипломаты в связи с заседанием Генассамблеи ООН.