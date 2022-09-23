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Україна позбавила посла Ірану акредитації через удари іранських безпілотників

"Європейська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 22:36
фото: Getty Images

Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в коментарі МЗС України, опублікованому у п’ятницю.

Зазначається, що до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ірану в Україні, якому повідомили, що постачання іранського озброєння Росії "суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України".

"Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану", - наголошує МЗС.

"У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

Наразі посол Ірану в Україні Манучехр Мораді перебуває за межеми нашої держави: на початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Кишинева.

Позбавлення акредитації означає, що посол тепер не може виконувати свої обов'язки і, згідно з дипломатичною практикою, має повернутися до Тегерана.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва.

У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

Лише за минулу добу повітряні сили України знищили чотири іранські безпілотники, які застосувала Росія.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечував, що Тегеран збирається продати Москві безпілотники для війни в Україні.

Теми: ІранУкраїнавійна
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