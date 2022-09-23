Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников

Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что в министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине, которому сообщили, что поставки иранского вооружения России "противоречат публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины".

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"Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", - отмечает МИД.

"В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Сейчас посол Ирана в Украине Манучехр Моради находится за пределами нашего государства: в начале полномасштабного вторжения он выехал в Кишинев.

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Лишение аккредитации означает, что посол теперь не может выполнять свои обязанности и, согласно дипломатической практике, должен вернуться в Тегеран.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

Только за минувшие сутки воздушные силы Украины уничтожили четыре иранских беспилотника, которые применила Россия.

В то же время, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан отрицал, что Тегеран собирается продать Москве беспилотники для войны в Украине.