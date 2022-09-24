Зеленський: "Я шокований. Ізраїль нам нічого не дав"

Президент Володимир Зеленський заявив, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Ouest-France, цитує Суспільне

Пряма мова: "Я шокований. Не розумію. Ізраїль нам нічого не дав, нічого, нуль... Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує своє озброєння в інші країни".

"Я констатую факти: були дискусії з керівництвом Ізраїлю, і це не допомогло Україні. Чому б не дати нам протиповітряну оборону?"

Деталі: Зеленський наголосив, що не звинувачує лідерів країни, а просто констатує факт.

Президент також заявив про вплив Росії на Ізраїль.

"Можна помітити вплив Росії на Ізраїль. Я розглядаю Ізраїль як незалежну державу", – додав він.

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Водночас Зеленський переконаний, що громадянське суспільство в Ізраїлі все ж підтримує Україну.

Нагадаємо: Політичні та військові чиновники в Ізраїлі схилялися до постачання оборонної військової допомоги Україні.