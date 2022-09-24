Зеленский: "Я шокирован. Израиль нам ничего не дал"

Президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.

Источник: Зеленский в интервью Ouest-France, цитирует Общественное

Прямая речь: "Я шокирован. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль... Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны".

"Я констатирую факты: были дискуссии с руководством Израиля, и это не помогло Украине. Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?"

Детали: Зеленский отметил, что не обвиняет лидеров страны, а просто констатирует факт.

Президент также заявил о влиянии России на Израиль.

"Можно заметить влияние России на Израиль. Я рассматриваю Израиль как независимое государство", - добавил он.

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В то же время Зеленский убежден, что гражданское общество в Израиле все же поддерживает Украину.

Напомним: Политические и военные чиновники в Израиле склонялись к поставке оборонной военной помощи в Украину.