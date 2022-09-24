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Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла до 9, люди ночували в автобусі

Роман ПетренкоСубота, 24 вересня 2022, 08:29
Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла до 9, люди ночували в автобусі
фото: міськрада запоріжжя

Вночі на 24 вересня росіяни завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого ушкоджено житловий будинок, є загиблий і 9 поранених.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Внаслідок нічних обстрілів в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Вогонь було ліквідовано.

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Мешканці будинку мали змогу перечекати ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву.

Ще у дев‘яти багатоквартирних будинках повилітали шибки. Вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках".

Деталі: За словами Куртєва поранені 9 людей, одна в лікарні, ще одна загинула.

ВІДЕО ДНЯ

Людям, які залишилися без житла пропонують поселення у найближчому дитячому садку.

Передісторія: Росіяни вночі завдали ударів по Запоріжжю

Теми: ЗапоріжжяобстрілРосіявійна
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