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Обстрел Запорожья: количество раненых возросло до 9, люди ночевали в автобусе

Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 08:29
Обстрел Запорожья: количество раненых возросло до 9, люди ночевали в автобусе
фотО: горсовет запорожья

Ночью на 24 сентября россияне нанесли удары по Запорожью, в результате чего поврежден жилой дом, есть погибший и 9 раненых.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "В результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь был ликвидирован.

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Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, который был использован как пункт обогрева.

Еще в девяти многоквартирных домах повылетали стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах".

Детали: По словам Куртева ранены 9 человек, один в больнице, еще один погиб.

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Людям, которые остались без жилья предлагают поселение в ближайшем детском саду.

Предыстория: Россияне ночью нанесли удары по Запорожью.

Темы: ЗапорожьеобстрелРосcиявойна
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