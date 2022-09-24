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На Харківщині двоє грибників підірвалися на мінах – ОВА

Ірина БалачукСубота, 24 вересня 2022, 10:26
Фото pixabay.com

У Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області двоє людей підірвалися на мінах – вони збирали гриби.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби".

Деталі: Голова ОВА не повідомив про стан цих чоловіків.

Водночас він наголосив, що відвідування лісів є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів.

За словами Синєгубова, тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів.

Голова ОВА закликав людей не ходити до лісу, бо це може коштувати життя або здоров'я.

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Теми: Харківська областьвійнадеокупація
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