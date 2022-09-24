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На Харьковщине двое грибников подорвались на минах – ОВА

Ирина БалачукСуббота, 24 сентября 2022, 10:26
Фото pixabay.com

В Чугуевском и Изюмском районах Харьковской области два человека подорвались на минах – они собирали грибы.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В Чугуевском районе ранения получил 45-летний мужчина. Он подорвался на мине во время сбора грибов. Аналогичный несчастный случай произошел с 24-летним жителем Изюмского района, который также собирал грибы".

Детали: Глава ОГА не сообщил о состоянии этих мужчин.

В то же время он отметил, что посещение лесов является очень опасным из-за большого количества мин и неразорвавшихся боеприпасов.

По словам Синегубова, только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили на территории области 578 взрывоопасных предметов.

Глава ОГА призвал людей не ходить в лес, потому что это может стоить жизни или здоровья.

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Темы: Харьковская областьвойнадеоккупация
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