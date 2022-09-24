Росіяни обстріляли Марганець, декілька цивільних у лікарні
Субота, 24 вересня 2022, 12:25
Вранці 24 вересня військовослужбовці Росії обстріляли з реактивних систем залпового вогню Марганець Дніпропетровської області, троє місцевих поранені.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Наразі відомо, що троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення, їх госпіталізовано до лікарні.
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Пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові будинки, хлібозавод, автівки містян, газопровід, лінії електропередач.
Крім цього, під ворожим вогнем опинилась Червоногригорівська громада. Потерпілих немає.
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