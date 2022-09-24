Росіяни обстріляли Марганець, декілька цивільних у лікарні

Вранці 24 вересня військовослужбовці Росії обстріляли з реактивних систем залпового вогню Марганець Дніпропетровської області, троє місцевих поранені.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Наразі відомо, що троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення, їх госпіталізовано до лікарні.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові будинки, хлібозавод, автівки містян, газопровід, лінії електропередач.

Крім цього, під ворожим вогнем опинилась Червоногригорівська громада. Потерпілих немає.