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Россияне обстреляли Марганец, несколько гражданских в больнице

Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 12:25
Россияне обстреляли Марганец, несколько гражданских в больнице
фото прокуратуры

Утром 24 сентября военнослужащие России обстреляли из реактивных систем залпового огня Марганец, трое местных ранены.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Известно, что трое местных жителей получили осколочные ранения, они госпитализированы в больницу.

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Повреждения получили частные и многоэтажные дома, хлебозавод, автомобили горожан, газопровод, линии электропередач.

Кроме этого, под вражеским огнем оказалась Червоногригорьевская громада. Пострадавших нет.

 
 

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнаРосcия
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