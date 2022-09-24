Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли Марганец, несколько гражданских в больнице

Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 12:25
фото прокуратуры

Утром 24 сентября военнослужащие России обстреляли из реактивных систем залпового огня Марганец, трое местных ранены.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Известно, что трое местных жителей получили осколочные ранения, они госпитализированы в больницу.

Повреждения получили частные и многоэтажные дома, хлебозавод, автомобили горожан, газопровод, линии электропередач.

Кроме этого, под вражеским огнем оказалась Червоногригорьевская громада. Пострадавших нет.

 
 

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"

Зеленский дал три обещания российским военным, которые сдадутся в плен

РФ планирует "присоединить" оккупированные территории 30 сентября – росСМИ

фото, видео, обновленоПротесты против мобилизации в РФ: сотни задержанных, силовики бьют людей

Иран обещает пропорциональный ответ на решение Киева лишить посла аккредитации

Путин не блефует, ЕС должен всерьез отнестись к его ядерным угрозам - Боррель

Все новости...
Днепропетровская область
Днепропетровщина: российский дрон-камикадзе упал во двор – 6 пострадавших
Над Днепропетровщиной сбили 2 беспилотника оккупантов - ВК "Восток"
Оккупанты выпустили почти 30 снарядов по Никополю и Марганцу, есть убитые - Днепропетровская ОВА
Последние новости
02:26
5 мин и 11 прилетов – в ОВА сообщили о вражеских обстрелах Сумщины
01:33
Воздушники рассказали, как сбивают запущенные Россией иранские беспилотники
00:48
ОбновленоВраг нанес массированный ракетный удар по Запорожью
23:31
Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"
23:24
Ядерная доктрина РФ будет распространяться и на "новые" территории – Лавров
23:03
В МИД РФ заявили, что договариваться с ними Украине будет труднее
22:51
В Кремле подумывают о мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии – СМИ
22:23
дополненоВ оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр
22:16
В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на фейковые референдумы
22:11
Зеленский дал три обещания российским военным, которые сдадутся в плен
Все новости...