Россияне обстреляли Марганец, несколько гражданских в больнице
Суббота, 24 сентября 2022, 12:25
Утром 24 сентября военнослужащие России обстреляли из реактивных систем залпового огня Марганец, трое местных ранены.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Известно, что трое местных жителей получили осколочные ранения, они госпитализированы в больницу.
Повреждения получили частные и многоэтажные дома, хлебозавод, автомобили горожан, газопровод, линии электропередач.
Кроме этого, под вражеским огнем оказалась Червоногригорьевская громада. Пострадавших нет.