Россияне обстреляли Марганец, несколько гражданских в больнице

Утром 24 сентября военнослужащие России обстреляли из реактивных систем залпового огня Марганец, трое местных ранены.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Известно, что трое местных жителей получили осколочные ранения, они госпитализированы в больницу.

Повреждения получили частные и многоэтажные дома, хлебозавод, автомобили горожан, газопровод, линии электропередач.

Кроме этого, под вражеским огнем оказалась Червоногригорьевская громада. Пострадавших нет.