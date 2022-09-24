Тегеран відреагував на рішення Києва позбавити акредитації іранського посла
Іран шкодує про рішення України знизити рівень відносин через постачання іранських безпілотників до Росії.
Про це заявили в МЗС Ірану, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Представник міністерства Насер Канаані "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".
23 вересня українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників.
Наразі посол Ірану в Україні Манучехр Мораді перебуває за межами нашої держави: на початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Кишинева.
Позбавлення акредитації означає, що посол тепер не може виконувати свої обов'язки і, згідно з дипломатичною практикою, має повернутися до Тегерана.
У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.
Лише за минулу добу повітряні сили України знищили чотири іранські безпілотники, які застосувала Росія.