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Тегеран відреагував на рішення Києва позбавити акредитації іранського посла

"Європейська правда"Субота, 24 вересня 2022, 15:11
Прапор Ірана. Фото pixabay.com

Іран шкодує про рішення України знизити рівень відносин через постачання іранських безпілотників до Росії.

Про це заявили в МЗС Ірану, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Представник міністерства Насер Канаані "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

23 вересня українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників. 

Наразі посол Ірану в Україні Манучехр Мораді перебуває за межами нашої держави: на початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Кишинева.

Позбавлення акредитації означає, що посол тепер не може виконувати свої обов'язки і, згідно з дипломатичною практикою, має повернутися до Тегерана.

У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

ВІДЕО ДНЯ

Лише за минулу добу повітряні сили України знищили чотири іранські безпілотники, які застосувала Росія.

Теми: ІранРосіяУкраїнабезпілотники
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