Тегеран відреагував на рішення Києва позбавити акредитації іранського посла

Іран шкодує про рішення України знизити рівень відносин через постачання іранських безпілотників до Росії.

Про це заявили в МЗС Ірану, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Представник міністерства Насер Канаані "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

Реклама:

23 вересня українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників.

Наразі посол Ірану в Україні Манучехр Мораді перебуває за межами нашої держави: на початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Кишинева.

Позбавлення акредитації означає, що посол тепер не може виконувати свої обов'язки і, згідно з дипломатичною практикою, має повернутися до Тегерана.

ВІДЕО ДНЯ

У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

Лише за минулу добу повітряні сили України знищили чотири іранські безпілотники, які застосувала Росія.