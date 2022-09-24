Тегеран отреагировал на решение Киева лишить аккредитации иранского посла

Иран сожалеет о решении Украины снизить уровень отношений из-за сообщения о поставках иранских беспилотников в Россию.

Об этом заявили в МИД Ирана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель министерства Насер Канаани "посоветовал" Украине "воздержаться от влияния третьих сторон, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами".

23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников.

Сейчас посол Ирана в Украине Манучехр Моради находится за пределами нашего государства: в начале полномасштабного вторжения он выехал в Кишинев.

Лишение аккредитации означает, что посол теперь не может выполнять свои обязанности и, согласно дипломатической практике, должен вернуться в Тегеран.

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

ВИДЕО ДНЯ

Только за минувшие сутки воздушные силы Украины уничтожили четыре иранских беспилотника, которые применила Россия.