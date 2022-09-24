Тегеран отреагировал на решение Киева лишить аккредитации иранского посла

Иран сожалеет о решении Украины снизить уровень отношений из-за сообщения о поставках иранских беспилотников в Россию.

Об этом заявили в МИД Ирана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель министерства Насер Канаани "посоветовал" Украине "воздержаться от влияния третьих сторон, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами".

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23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников.

Сейчас посол Ирана в Украине Манучехр Моради находится за пределами нашего государства: в начале полномасштабного вторжения он выехал в Кишинев.

Лишение аккредитации означает, что посол теперь не может выполнять свои обязанности и, согласно дипломатической практике, должен вернуться в Тегеран.

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В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

Только за минувшие сутки воздушные силы Украины уничтожили четыре иранских беспилотника, которые применила Россия.